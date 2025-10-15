LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
CARLOS GIL

El domingo se celebra en Alcanadre el III Día del Motor de Auto Classic Rioja

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Miércoles, 15 de octubre 2025, 08:08

Comenta

El próximo domingo 19 de octubre se celebrará en Alcanadre el III Día del Motor, evento organizado por Auto Classic Rioja, que cuenta con la colaboración con el Ayuntamiento así como diversas empresas y comercios de la localidad y otros lugares de La Rioja. Se trata de una concentración de coches clásicos, especiales, así como todoterrenos y motos. En 2024 se superó la cifra de 150 participantes y para este año se espera repetir la afluencia de aficionados al motor.

Para asistir se debe rellenar un formulario disponible en la web autoclassicrioja.wixsite.com y enviarlo por WhatsApp a los números 676 28 88 08 o 660 58 65 38.

El programa previsto para la ocasión comenzará a las 09.30 horas con la recepción de vehículos en la calle San Isidro, hasta las 11.45. A las 12.30 se ofrecerá una degustación de chistorra y la Denominación de Origen Protegida Queso Camerano. Seguirá a las 13.30 el sorteo de regalos y a las 14.15 la apertura del parque cerrado.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La emblemática esquina del Capitol de Logroño vuelve a la vida con una nueva apertura
  2. 2

    La Justicia riojana ordena silenciar las campanas de Matute tras la denuncia de una vecina
  3. 3 El futuro corredor sur conectará el parque del Camino y la N-111 y creará 6,5 hectáreas de zonas verdes
  4. 4 Dos policías locales de Logroño reciben la Medalla al Mérito por salvar vidas y por su labor ejemplar
  5. 5

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  6. 6

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  7. 7 Herido un hombre por la explosión de una bombona de butano en su casa de Pérez Galdós
  8. 8 Detenido un menor en Calahorra por amenazar a su hermana y a su madre con un cuchillo
  9. 9

    En agosto, de escapada a Castilla y León
  10. 10 Estudiantes y sindicatos convocan una huelga este miércoles en apoyo a Palestina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El domingo se celebra en Alcanadre el III Día del Motor de Auto Classic Rioja

El domingo se celebra en Alcanadre el III Día del Motor de Auto Classic Rioja