El domingo se celebra en Alcanadre el III Día del Motor de Auto Classic Rioja

Miércoles, 15 de octubre 2025

El próximo domingo 19 de octubre se celebrará en Alcanadre el III Día del Motor, evento organizado por Auto Classic Rioja, que cuenta con la colaboración con el Ayuntamiento así como diversas empresas y comercios de la localidad y otros lugares de La Rioja. Se trata de una concentración de coches clásicos, especiales, así como todoterrenos y motos. En 2024 se superó la cifra de 150 participantes y para este año se espera repetir la afluencia de aficionados al motor.

Para asistir se debe rellenar un formulario disponible en la web autoclassicrioja.wixsite.com y enviarlo por WhatsApp a los números 676 28 88 08 o 660 58 65 38.

El programa previsto para la ocasión comenzará a las 09.30 horas con la recepción de vehículos en la calle San Isidro, hasta las 11.45. A las 12.30 se ofrecerá una degustación de chistorra y la Denominación de Origen Protegida Queso Camerano. Seguirá a las 13.30 el sorteo de regalos y a las 14.15 la apertura del parque cerrado.