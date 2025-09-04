Despedida de la Virgen de Aradón y 25 aniversario de la recuperación de la jota de Alcanadre
El programa incluye una exaltación de trajes regionales, procesión hasta la ermita, exposición de fotografías de fiestas y de los 25 años de la jota y su traje
Jueves, 4 de septiembre 2025, 09:11
Mañana tendrá lugar en la plaza de Alcanadre una exaltación de trajes regionales a las 18.30. El grupo de danzas Puente Moros organizará el evento y repartirá pastas y moscatel. Además, todo el que quiera aprender a bailar la jota de Alcanadre podrá hacerlo. En 2025 se cumple el 25 aniversario de su recuperación y la jota irá acompaña en la voz con el grupo de recuperación de tradiciones de la localidad. Después se celebrará la procesión y misa de despedida de la Virgen de Aradón.
El sábado, a las 09.30 se saldrá de la parroquia de Santa María hasta la ermita de Aradón donde se celebrará una misa a las 11.30 y los asistentes pasarán la jornada, con comida a orillas del Ebro. En la plaza del pueblo actuará la macro discoteca móvil Eclipse a las 21.00 horas y a las 01.00. Además, habrá toro de fuego a las 22.00.
El domingo, a las 12.00 tendrá lugar la exposición y concurso de fotografía, según las bases el programa de fiestas. Las imágenes estarán en el hogar de jubilado todo el día. Por último, a las 17.30 horas, la casa de cultura acogerá la exposición de los 25 años de recuperación de la jota de Alcanadre y de su traje y se proyectará un audiovisual del reportaje que se realizó con motivo de su estreno en el año 2000.
