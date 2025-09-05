¿Por qué se derrumbó la torre de Viguera? Una familia permanece sin poder acceder a su vivienda, a pesar de que el alcalde asegura que todos los edificios de alrededor están estables

Diego Marín A. Logroño Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:56

La capilla del Rosario de la iglesia de la Asunción de Viguera ya se había derruido a mediados del siglo XX. De la misma manera, el pasado domingo 23 de febrero se desplomó la torre del templo. Al margen de los cuantiosos daños materiales, que provocó el desalojo de sus viviendas de varios vecinos y la pérdida de tres vehículos bajo los escombros, parece un milagro que no hubiera daños personales. ¿Y por qué se derrumbó la torre? Desde aquel suceso se ha especulado con diferentes causas, desde problemas en la cimentación a la restauración de 2017.

El Ayuntamiento de Viguera encargó un análisis geotécnico y la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, un estudio arquitectónico. La causa del derrumbe se ha dado a conocer oficialmente este viernes, siete meses después de lo ocurrido. La torre de Viguera se derrumbó debido al deterioro de la base ocasionado por continuas filtraciones subterráneas de agua, unido esto a la calificada como «modestia constructiva». Esto descarta, por otra parte, fallos por asiento en profundidad del terreno o por presencia de nivel freático activo a gran profundidad, pero señala la existencia de un relleno inestable y zonas de humedad significativa. «Esto deterioró silenciosamente la base del muro, sin manifestar signos visibles de alarma antes del siniestro», ha informado la diócesis riojana.

Una solera en la confluencia de la calle y la travesía de la Barga ocultó el problema. «La plancha de hormigón ha escamoteado la visión del problema. Las aguas iban lavando la base de la torre sin dejar ver nada», ha explicado José Luis Pérez Pastor, consejero de Cultura, Turismo, Deportes y Juventud. «Las causas, naturales, se nos han escapado a todos», ha reconocido el delegado episcopal de Patrimonio Jesús Ignacio Merino.

«El 23 de febrero marcó un hito en nuestro municipio. Una de las obligaciones de las Administraciones públicas es mantener el patrimonio, cuidarlo», ha declarado el alcalde de Viguera, Álvaro Manzanos. Y no ha olvidado a los afectados. Desde entonces una familia permanece sin poder acceder a su vivienda, a pesar de que el alcalde asegura que todos los edificios de alrededor están estables. «Se está trabajando con los seguros para que los daños puedan ser solventados lo antes posible», ha advertido Manzanos.

