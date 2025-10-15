LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Un hombre observa los desperfectos ocasionados en el muro de entrada al cementerio. D.M.A.

El Ayuntamiento de Alberite investiga el derribo del muro del cementerio, que atribuye a un vehículo

La alcaldesa, Esperanza García (PP), informa de que intenta que los seguros se hagan cargo del arreglo y el PSOE critica el «abandono»

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Miércoles, 15 de octubre 2025, 14:32

Desde hace varios días el muro de entrada al cementerio de Alberite permanece parcialmente derruido, así como una de las paredes de los nichos ... del interior. Los derrumbes se han producido sin que se conozca con certeza la causa, si ha sido fruto de un accidente o por un fenómeno meteorológico. De momento se ha colocado una cinta para evitar el paso por la calle en la que se ha producido uno de los derrumbes y se ha retirado parte de los escombros. Los desperfectos en tan sensible espacio han motivado la curiosidad de los vecinos, que se han acercado al camposanto para comprobar lo sucedido.

