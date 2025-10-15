El Ayuntamiento de Alberite investiga el derribo del muro del cementerio, que atribuye a un vehículo

Desde hace varios días el muro de entrada al cementerio de Alberite permanece parcialmente derruido, así como una de las paredes de los nichos ... del interior. Los derrumbes se han producido sin que se conozca con certeza la causa, si ha sido fruto de un accidente o por un fenómeno meteorológico. De momento se ha colocado una cinta para evitar el paso por la calle en la que se ha producido uno de los derrumbes y se ha retirado parte de los escombros. Los desperfectos en tan sensible espacio han motivado la curiosidad de los vecinos, que se han acercado al camposanto para comprobar lo sucedido.

El PSOE, en la oposición en el Ayuntamiento de Alberite que rige el PP con mayoría absoluta, ha criticado lo que considera «un abandono que duele a cualquiera que respete la memoria de nuestros vecinos y vecinas». «Exigimos al Ayuntamiento una actuación inmediata para garantizar la seguridad, el respeto y la dignidad que este espacio merece», añaden los socialistas. El escenario que describe el PSOE es de «muros caídos» y «nichos dañados». Y es que parte del derrumbe del muro de entrada ha caído sobre una tumba.

Ampliar Revestimiento derrumbado en una de las calles del cementerio. PSOE

Esperanza García, alcaldesa de Alberite (PP), distingue entre dos daños diferentes en el cementerio. Uno, el del muro exterior del cementerio antiguo, «lo estamos investigando porque parece que algún vehículo lo ha derribado, no se cae solo, para que el responsable corra con los gastos y, si no, tendrá que hacerlo el Ayuntamiento», expone la alcaldesa. Otro, el de una pared de una calle del nuevo camposanto, parece provocado por «el airón». Es por esto que Esperanza García aclara que «no hay dejadez» e informa de que están intentando que el seguro cubra los gastos. «Estamos realizando los trámites con los seguros para que paguen los arreglos. Estamos dando pasos para actuar y arreglarlo», asegura la alcaldesa.