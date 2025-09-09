LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

NOELIA OVEJAS

Danzas de La Rioja en las fiestas de Igea

Martes, 9 de septiembre 2025, 18:29

Igea celebró el domingo el día grande de la Virgen del Villar, el lunes la romería a su ermita y el programa continúa hasta el 14 con encierros, música y degustaciones. El domingo destacó la interpretación del grupo de danzas de Igea y los gaiteros de Albelda con piezas de Matute, Laguna de Cameros, Luezas, Logroño y un paloteado dedicado al más mayor, Abundio.

