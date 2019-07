CVNE se queda definitivamente el Castillo de Davalillo El plazo para que alguna administración ejerciera su derecho al retracto sobre el castillo ha caducado ÓSCAR SAN JUAN Lunes, 22 julio 2019, 11:34

El castillo de Davalillo pertenece definitivamente a CVNE, después de que haya transcurrido el plazo que tenían tanto la Comunidad Autónoma como el Ayuntamiento de San Asensio para ejercer el derecho de retract.

Este fin de semana expiraba ya el tiempo del que disponían el Gobierno riojano y el Consistorio sanasensiano para hacerse en propiedad con el castillo de Davalillo y adquirir la fortaleza en las mismas condiciones en las que la empresa bodeguera se lo compró a los herederos del Marqués de Riscal, antiguos dueños del castillo.

Hay que recordar que el Ayuntamiento de San Asensio comunicó el pasado mes de enero, una vez que CVNE compró el castillo, que la Comunidad Autónoma no ejercería su derecho al retracto, pasando este de una forma subsidiaria al Ayuntamiento de la localidad. Más tarde, en el mes de marzo, los vecinos de San Asensio se sometieron a una consulta para conocer su voluntad sobre si querían o no que el Ayuntamiento ejerciera ese derecho. «En su opinión, ¿considera que el Ayuntamiento debe salir al retracto para la compra del Castillo de Davalillo?». Esta fue la pregunta, y el resultado de la votación fue ganada por el no con una diferencia de 65 votos. En el mes de mayo se celebró el pleno extraordinario donde se decidió por mayoría que el Ayuntamiento de San Asensio no ejercería el derecho al retracto sobre la fortaleza.

Dos meses después, el renombrado derecho de retracto ha caducado para todas las partes, y el presente y futuro del castillo de Davalillo ya está unido absolutamente a CVNE.