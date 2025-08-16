LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
L.R.

Cultura y emoción en Casalarreina

María Caro

María Caro

Sábado, 16 de agosto 2025, 17:03

Casalarreina volvió a acoger una nueva edición del cuenta cuentos que cada verano reúne a decenas de personas. Una actividad que conecta cultura y emoción, que dirige Fátima Conde.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven de 17 años muere tras caer su coche por un barranco cuando volvía de fiestas de Alfaro
  2. 2 El incendio de Mansilla, activo pero con buena previsión
  3. 3

    Historia de una escalera sin historia
  4. 4

    Condenan a indemnizar a una mujer por los daños que sufrió al romperse una aguja de sutura en quirófano
  5. 5

    La Rioja, una comunidad de Guinness
  6. 6

    El precio del viñedo sigue en caída: «Sacas uno a la venta y ni te llaman»
  7. 7

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  8. 8

    Fabio Jiménez, a hombros con Diego Urdiales en su alternativa
  9. 9

    Uno de cada tres residentes en La Rioja de entre 20 y 35 años nació en el extranjero
  10. 10 Piden cárcel para un hombre que se apropió del dinero del socio con el que cultivaba adormidera en Casalarreina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Cultura y emoción en Casalarreina

Cultura y emoción en Casalarreina