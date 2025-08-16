Cultura y emoción en Casalarreina
Sábado, 16 de agosto 2025, 17:03
Casalarreina volvió a acoger una nueva edición del cuenta cuentos que cada verano reúne a decenas de personas. Una actividad que conecta cultura y emoción, que dirige Fátima Conde.
Sábado, 16 de agosto 2025, 17:03
