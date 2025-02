Cortada desde hace dos semanas la calle Arrabal al derrumbarse una casa deshabitada

Araceli Lorenzo, propietaria de un inmueble en Lagunilla del Jubera, ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil por el derrumbe de una casa en ruinas cuyos escombros no solo han invadido su aledaña propiedad sino que, además, han provocado el corte de la calle ... Arrabal. Los hechos sucedieron el pasado 28 de enero y, desde entonces, casi dos semanas después, el derrumbe sigue intacto. «La casa de al lado es vieja y ya advertimos en 2005 de que estaba en ruina, pero solo derribaron una parte y quedaron humedades, lo que pienso que ha sido una negligencia porque ahora se ha derrumbado por completo, parte ha caído en mi terraza y parte ha cortado la calle», expone Araceli Lorenzo.

«Estaba mal, no habían desescombrado bien y la lluvia de las últimas semanas han provocado el derrumbe. Ya se preveía que se iba a caer», advierte Araceli. Además, explica que la calle Arrabal es pequeña y estrecha pero es transitada. «Una chica pasó con el coche para ir a trabajar momentos antes del derrumbe, gracias a Dios no le pasó nada», celebra Araceli. Además de los perjuicios que le ha provocado este suceso, al invadir su terraza, estropearle una jardinera y afectar a un tubo de desagüe, al margen de la afección sobre la vía pública, Araceli Lorenzo critica la inacción del Ayuntamiento de Lagunilla del Jubera.

«Han puesto dos vallas y listo, pero como ha seguido lloviendo, los escombros se han movido y a este paso van a llegar no sé a dónde. El Ayuntamiento debería declarar en ruina esa propiedad y, si no la tiran los propietarios, hacerlo de forma subsidiaria. La gente está que trina con este tema», advierte Araceli, quien ya ha dado parte al perito de su seguro, además de informar al Consistorio y presentar la denuncia contra los propietarios del inmueble derruido. Este problema no es nuevo. En la dana de finales de agosto del año pasado Lagunilla también sufrió daños, aunque en menos medida que Ribafrecha y Santa Engracia del Jubera, sus pueblos vecinos.

«No es cuestión de que el Ayuntamiento contrate una excavadora y le cobre al propietario cuanto antes, hay que asegurar la zona»

Carlos Yécora, alcalde de Lagunilla, pide paciencia. «No es cuestión de que el Ayuntamiento contrate una excavadora y le cobre al propietario cuanto antes, primero hay que asegurar la zona. Tampoco lleva tanto tiempo», expone Carlos Yécora. El alcalde ya ha intentado localizar a los dueños, pues es una casa heredada y no es fácil contactar. Además, «la burocracia es terriblemente lenta», lamenta el alcalde.