Cornago organiza una comida prefiestas, otra de la mujer y una cena de cuadrillas

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Lunes, 25 de agosto 2025, 08:22

Una novedad de las fiestas de la Virgen de la Soledad de Cornago (que tendrán lugar del 10 al 14 de septiembre) es la comida prefiestas que se celebrará el sábado 6 de septiembre. Las inscripciones, a través de la cuenta del banco de Santander del Ayuntamiento, están abiertas hasta el 3 de septiembre.

El programa ya está disponible y cuesta 3 euros. El dinero recaudado servirá para ayudar a sufragar los gastos festivos. Se puede adquirir en tiendas, bares y en las piscinas municipales.

Incluye una cena de cuadrillas el 10 de septiembre y la comida de la mujer, el 11. Cuestan 20 y 23 euros respectivamente y en ambos casos las reservas se pueden realizar ingresando el importe en la cuenta del Consistorio antes del 5 de septiembre, indicando el nombre de la persona y del evento gastronómico.

Espacios grises

