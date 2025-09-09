Cornago abre mañana las fiestas de la Virgen de la Soledad con un variado programa
El sábado, día de la patrona, tendrá lugar la procesión y misa, jotas con La Ribera Canta, encierro, degustación, fuegos artificiales, orquesta La Octava y disco móvil
Martes, 9 de septiembre 2025, 08:19
Este miércoles comienzan las fiestas de la Virgen de la Soledad en Cornago con comida de jubilados, macarronada, pañuelos a los nacidos este año con ... la Asociación Linares (18.30 horas), cohete (19.00), cena de cuadrillas y disco Dreams.
El jueves, día de la mujer, habrá almuerzo, charanga, alcaldesa por un día, concurso de zurracapote y baile con La Orquestina; y el viernes ranchos de cuadrillas, levantamiento de porrón (infantil), bingo, encierro, degustación, ofrenda floral, baile con Gran Escala y charanga.
El sábado, día de la patrona, tendrá lugar la procesión y misa, jotas con La Ribera Canta, encierro, degustación, fuegos artificiales, orquesta La Octava y disco móvil. Y el domingo, día del niño, deporte rural, encierro infantil, rancheras con Roberto Urrutia, vacas, pobre de mí y traca.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.