Cornago abre mañana las fiestas de la Virgen de la Soledad con un variado programa

El sábado, día de la patrona, tendrá lugar la procesión y misa, jotas con La Ribera Canta, encierro, degustación, fuegos artificiales, orquesta La Octava y disco móvil

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Martes, 9 de septiembre 2025, 08:19

Este miércoles comienzan las fiestas de la Virgen de la Soledad en Cornago con comida de jubilados, macarronada, pañuelos a los nacidos este año con ... la Asociación Linares (18.30 horas), cohete (19.00), cena de cuadrillas y disco Dreams.

