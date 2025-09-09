Cornago abre mañana las fiestas de la Virgen de la Soledad con un variado programa

Este miércoles comienzan las fiestas de la Virgen de la Soledad en Cornago con comida de jubilados, macarronada, pañuelos a los nacidos este año con ... la Asociación Linares (18.30 horas), cohete (19.00), cena de cuadrillas y disco Dreams.

El jueves, día de la mujer, habrá almuerzo, charanga, alcaldesa por un día, concurso de zurracapote y baile con La Orquestina; y el viernes ranchos de cuadrillas, levantamiento de porrón (infantil), bingo, encierro, degustación, ofrenda floral, baile con Gran Escala y charanga.

El sábado, día de la patrona, tendrá lugar la procesión y misa, jotas con La Ribera Canta, encierro, degustación, fuegos artificiales, orquesta La Octava y disco móvil. Y el domingo, día del niño, deporte rural, encierro infantil, rancheras con Roberto Urrutia, vacas, pobre de mí y traca.