Degustación de cóctel de cava, ayer en Corera. V. M.

Corera finalizó ayer unas fiestas de 'San Queremos' muy participativas

El programa incluyó degustaciones de los colectivos locales, actos infantiles, pelota mano, música y concursos

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Martes, 26 de agosto 2025, 08:23

Ayer finalizaron las fiestas de San Queremos en Corera con un concurso de tartas de queso al horno, degustación de cóctel de cava y concurso ... de ranchos en el que participaron 27 cuadrillas, por la mañana. Los actos continuaron por la tarde con el concierto de 'Somos de Barrio'

