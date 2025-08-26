Corera finalizó ayer unas fiestas de 'San Queremos' muy participativas

Ayer finalizaron las fiestas de San Queremos en Corera con un concurso de tartas de queso al horno, degustación de cóctel de cava y concurso ... de ranchos en el que participaron 27 cuadrillas, por la mañana. Los actos continuaron por la tarde con el concierto de 'Somos de Barrio'

La entrega de trofeos de los diferentes concursos dio paso al entierro de la cuba, pasacalles, traca fin de fiestas y reportaje 'San Queremos 2025'.

Los festejos comenzaron el jueves 21 de agosto y se sufragan a escote entre todos los vecinos, simpatizantes y veraneantes. «Salen muy bien porque la gente participa desde el momento de poner el dinero», indica el alcalde, Benjamín Fernández, que destaca además que este año el tiempo ha acompañado, han sido unas celebraciones muy tranquilas y no se han producido incidentes.

En la cena popular del primer día hubo unas 300 personas y las degustaciones han estado muy concurridas. Corerarock preparó bocadillos de bacon y queso, Amigos de Corera y la Peña El Tonel ofrecieron una pancetada, los quintos de 2007 zapatillas de jamón, las mujeres sardinas con pimientos y los jubilados, ayer, de bocadillo de queso curado con anchoa en salazón.

No faltaron estos días el baile temático sobre 'noche rural', las charangas Corco, La Pacharanga y Electromotores, las verbenas con djs y orquestas, actividades infantiles, partidos de pelota mano, food truck y cata de jamón entre otras propuestas.

La gente pudo competir en concursos de tirada de azadón, elaboración de zurracapote, disfraces y decoración floral. El llamado 'Agárrame los huevos suavemente detrás del frontón' cumplió diecinueve ediciones el viernes. Se compite por parejas. Entre sus dos integrantes tienen que lanzarse un huevo crudo y si se rompe (al caer o cuando lo cogen) quedan descalificados. Las distancias aumentan hasta que se decide la pareja ganadora.