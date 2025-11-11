LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Vista panorámica de Cordovín, en una imagen de archivo. Daniel Castillo

'Cordis Vinum' regresa este fin de semana para llenar Cordovín de deporte y cultura

Laura Lezana

Martes, 11 de noviembre 2025, 09:47

Regresa una nueva edición de 'Cordis Vinum: Corre, Anda y Claretea', una actividad con la que conocer Cordovín este fin de semana con sus bodegas, viñedos y paisajes. Este evento combina el turismo deportivo, rural y de naturaleza a través de una carrera y una marcha, junto a un programa paralelo con el que se podrá disfrutar de la cultura y la gastronomía en el entorno de la localidad a través de degustaciones de vino en las distintas bodegas.

La parte deportiva está compuesta por una carrera a pie competitiva y una marcha senderista no competitiva en las que podrán participar todos los atletas, montañeros, corredores o senderistas, federados o no, que lo deseen. De esta manera, el recorrido estará formado por 12 kilómetros con 200 metros de desnivel positivo y 180 metros de desnivel negativo.

