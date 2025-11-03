LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Urgente Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»

Convocado el VIII Concurso Fotográfico en Pradejón

Sanda Sainz

Lunes, 3 de noviembre 2025, 09:20

El Ayuntamiento pradejonero convoca el VIII Concurso Fotográfico 'Pradejón, Gente y Cultura'. El plazo de presentación de las imágenes finalizará el 13 de marzo de 2026, a las 14.00 horas.

Cada autor podrá presentar un máximo de tres fotografías y deberán mostrar al menos uno de los tres pilares de la economía local: el champiñón, la seta o sus gentes (multiculturalidad). El primer premio tiene una dotación de 370 euros, el segundo 150 y el tercero 50. Las ganadoras y una selección participarán en una exposición en Fungut 2026.

