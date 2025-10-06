Convocado el concurso de fotografías para los calendarios de Quel del año 2026
Lunes, 6 de octubre 2025, 08:56
El Ayuntamiento ha convocado el concurso fotográfico Villa de Quel que cumple catorce ediciones. La imagen ganadora será la protagonista del calendario institucional de pared ... del año 2026 y su autor recibirá un premio de 150 euros. La segunda foto mejor valorada se pondrá en el calendario de bolsillo y tendrá como premio 75 euros.
La temática es libre, de cualquier época del año, siempre que esté dentro del término de Quel. Las fotografías se pueden presentar en las oficinas municipales hasta el 31 de octubre a las 14.00 horas, dos por participante como máximo, inéditas y que no hayan sido premiadas en otros concursos. Asimismo, tanto las ganadoras como el resto de imágenes entregadas formarán parte de una exposición en la casa de cultura durante las próximas navidades.
