Juan Marín
Quel

Convocado el concurso de fotografías para los calendarios de Quel del año 2026

Lunes, 6 de octubre 2025, 08:56

El Ayuntamiento ha convocado el concurso fotográfico Villa de Quel que cumple catorce ediciones. La imagen ganadora será la protagonista del calendario institucional de pared ... del año 2026 y su autor recibirá un premio de 150 euros. La segunda foto mejor valorada se pondrá en el calendario de bolsillo y tendrá como premio 75 euros.

