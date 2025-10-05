María Caro Domingo, 5 de octubre 2025, 08:45 Comenta Compartir

José Manuel Reinares ha publicado 'San Millán de la Cogolla. 50 años de historia en el siglo XX (1901-1950)', que se presenta este martes en la librería Santos Ochoa en Logroño y el día 18 en la propia localidad, donde se celebrará un encuentro entre el autor y los lectores y se proyectarán las 72 fotografías del libro.

– ¿Cómo surge la idea de escribir este libro?

– Un poco por casualidad, como las cosas más importantes de la vida. Mi padre fue corresponsal de Diario LA RIOJA en San Millán y estaba ordenando sus crónicas y el alcalde me propuso hacer una exposición de crónicas periodísticas antiguas. Entonces, empecé a buscar. En principio quería hacerlo de todo el siglo XX, pero me di cuenta de que no podía abarcar tanto y me centré en el en la primera mitad del siglo. Empecé con las crónicas periodísticas, fundamentalmente de La Rioja, consultando la hemeroteca y también de otros periódicos de ámbito regional o nacional. Lo completé con la investigación en archivos públicos, en bibliotecas, en fuentes orales, etc.

– Dicen en el pueblo que ha tenido mucho valor de sacar a la luz la parte oscura de San Millán, la de la Guerra Civil, siendo además emilianense.

– Yo narro un relato histórico de la primera mitad, pero indudablemente la Guerra Civil fue el hecho más importante del siglo XX. Entonces, no es que haya sido valiente, es que tenía necesariamente que tratar este tema. Naturalmente, ha sido complejo, porque sobre este tema existe un velo de silencio. Nuestros padres, nuestros abuelos no nos han querido contar nada de lo que pasó, creo que para protegernos de todo aquello. Se han hecho muchos libros y muchas películas sobre la Guerra Civil, pero todas las generaciones que han nacido en la democracia no han conocido bien este hecho tan importantísimo de nuestra historia. Entre otras cosas, porque en los centros educativos no llega a enseñarse bien al ser el siglo XX y lo último que se da en el curso. Yo he querido poner luz a todos estos hechos que en San Millán fueron importantes, dejando habladurías y yendo al relato histórico. No he contado nada que no haya constatado previamente.

– ¿Le ha supuesto algún problema personal con gente de allí?

– No, ninguno, al revés. La opinión general, incluso familiares de las víctimas, de los propios ejecutados o asesinados, me han dicho que he puesto todo tal como sucedió, pero sin molestar a nadie que era uno de mis objetivos.

– Además habla de ambos bandos, algo que no siempre ocurre.

– Efectivamente, porque algo que vi enseguida es que había dos historias sobre este tema: una oficial, que es la que cuentan los medios, los archivos, sobre todo el archivo municipal, que estuvieron mediatizados por el bando que venció, el bando nacional en La Rioja. Y otra la que se vivió. Esa historia ha salido con investigadores y asociaciones, en archivos provinciales, registros parroquiales o municipales y, sobre todo, hablando con los familiares.

– ¿Ha descubierto algo que le haya sorprendido?

– Sí, muchas cosas. He conocido, por ejemplo, que familiares míos tuvieron una actividad política que no conocía, como mi abuelo materno, que fue varias veces concejal, teniente alcalde y tuvo una importancia en los ayuntamientos del primer tercio del siglo XX. He conocido también otros hechos de actos culturales, de fiestas, de los monasterios y, sobre todo, he descubierto toda la verdad que ocurrió en San Millán en épocas controvertidas.

– En el libro ofrece una visión muy completa de la época. ¿Es una historia muy desconocida?

– Yo he sido maestro y abogado y no he sido historiador, así que he tenido que trabajar mucho para contar el relato histórico y que el libro fuera de fácil lectura para toda la gente. Lo de dividirlo en materias ha sido importante para clasificar y que la gente no se perdiera. Agricultura, Ayuntamiento, otras instituciones, comunicaciones y obras públicas, etc. He descubierto cómo funcionaban los ayuntamientos de la época, cómo era el juzgado municipal; la evolución desde que se empezó a hablar del teléfono en San Millán hasta que se instaló, que duró 50 años, comenzó en 1902 y terminó en 1952...

– ¿Ha sacado alguna conclusión de su investigación?

– Que no podemos analizar el pasado desde la perspectiva del presente. Nuestros antepasados pensaron y actuaron según el contexto de la época. Por lo tanto, no les podemos juzgar. Hay que aprender del pasado para no cometer los mismos errores.