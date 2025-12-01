El Consistorio de Quel pide civismo con los residuos
Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:59
El Ayuntamiento de Quel pide a los vecinos que utilicen el punto limpio para mantener el pueblo en condiciones y optimizar el trabajo de la ... brigada municipal. Esta llenó el 24 de noviembre un camión con residuos que no se consideran voluminosos.
El Consistorio recuerda que incumplir la ordenanza conlleva una multa de hasta 600 euros y que no hay servicio de recogida de este tipo de materiales, pero se está trabajando en ello. Estará destinado solo a enseres domésticos que no caben en el contenedor como muebles viejos, colchones o electrodomésticos. No incluye neumáticos, bidones, recipientes de líquidos, maderas, escombros o restos de obras y poda grandes.
Por otro lado, indica que las redes sociales no son la vía para hacer llegar quejas, sugerencias o incidencias. Existe un registro de entrada oficial (presencial o telemático), la sede electrónica, el teléfono de las oficinas municipales o se puede contactar con los concejales.
