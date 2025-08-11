El concurso de ranchos calienta la fiesta de Ausejo y hoy continúa con migas El programa finaliza esta noche con bingo, fuegos artificiales y traca, y el jueves se celebrará la romería a la ermita de la Virgen de la Antigua

Las fiestas de Ausejo mantienen los concursos gastronómicos, aunque no son buenos días para hacer guisos en la calle con la ola de calor que se sufre. El viernes hubo de lomo con pimientos y otro de zurracapote, con siete y quince participantes cada uno.

Ayer se realizó de ranchos, con diez cuadrillas que buscaron la sombra en la plaza del Ayuntamiento. La jornada del domingo incluyó además un taller infantil, torneo de brisca en el pub Zahina, disfraces y disco music, entre otras actividades.

Las fiestas tienen hoy su último día con una programación que se ocupará por la mañana con el taller para niños 'marionetas de guantes), más concursos gastronómicos (esta vez de migas) a las 14.00, tute en el pub Zahina por la tarde y tiro con carabina a las 18.30 horas.

Para las 20.00 está anunciada la entrega de reconocimientos a los mayores del pueblo: Amelia Gil Tejada y Eladio Pérez Gil, chocolate con bollos y concierto del Dúo Imperial. Seguirá una degustación de la asociación Txalaparta a las 20.30 y, a partir de las 21.30, bingo, toro de fuego infantil, fuegos artificiales y traca.

Todavía queda otro momento festivo especial el jueves 15 de agosto con la romería a la ermita Virgen de La Antigua, a las 13.00, bendición de campos, misa y degustación con bebida. A las 21.00 las cuadrillas acudirán a la plaza para cenar (llevando su comida, mesas y sillas) y a las 22.00 horas, actuación musical.