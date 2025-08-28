LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las cuadrillas con su calderillo, ayer en Aldeanueva. SANDA
Aldeanueva De Ebro

El concurso de calderillos de Aldeanueva reúne a veintidos cuadrillas en el fosal

El programa se dedica hoy a la mujer e incluye dos encierros, ofrenda, gran prix, marionetas y concierto de Puro Relajo

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Jueves, 28 de agosto 2025, 08:25

Además del habitual encierro de reses bravas de la mañana, en el día del joven celebrado ayer en las fiestas de Aldeanueva de Ebro, ... desató el concurso de calderillos en el fosal, que reunión a veintidós cuadrillas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Mercadona espera abrir en Villamediana e iniciar la obra en Lardero este mismo año
  2. 2 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  3. 3

    La librería Veo Veo quiere ver la luz
  4. 4 Impiden la venta en La Rioja de varias piezas religiosas elaboradas con marfil de elefante
  5. 5

    «Un bar de rocanrol hace palpitar la ciudad»
  6. 6 La Justicia obliga a abonar el desplazamiento de los vigilantes de Contourglobal
  7. 7 Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio
  8. 8 Louise y Thelma, dos cachorras podencas que necesitan un hogar
  9. 9 La Rioja invertirá 1,5 millones en un nuevo Punto de Encuentro Familiar en Logroño
  10. 10

    Alemania aprueba el nuevo servicio militar voluntario ante la amenaza de Rusia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El concurso de calderillos de Aldeanueva reúne a veintidos cuadrillas en el fosal

El concurso de calderillos de Aldeanueva reúne a veintidos cuadrillas en el fosal