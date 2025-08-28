El concurso de calderillos de Aldeanueva reúne a veintidos cuadrillas en el fosal

Además del habitual encierro de reses bravas de la mañana, en el día del joven celebrado ayer en las fiestas de Aldeanueva de Ebro, ... desató el concurso de calderillos en el fosal, que reunión a veintidós cuadrillas.

Las fiestas continúan hoy, día de la mujer, con una misa y ofrenda floral a San Bartolomé y a la Virgen de los Remedios en la parroquia, a las 11.00 horas. Seguirá una chocolatada popular en el fosal a cargo de la asociación de mujeres Amade y el Consistorio. A mediodía está previsto el quinto encierro con reses de Eulogio Mateo. A continuación se concentrarán las mujeres y harán una ronda por los bares con la charanga Strapalucio.

El gran prix taurino, en la plaza de toros, a las 18.00, la suelta de vaquillas, 'Marionetas Bihar' y una degustación de vinos de la localidad en el Museo del Vino centrarán los actos de la tarde. También habrá concierto de Puro Relajo, a las 20.30, toros de agua a las 21.00, encierro a las 23.55 con astados de Adrián Domínguez y recorrido de Strapalucio.