El concejal de UPyD en el Ayuntamiento de Lardero entrega su acta Pietro Chesús Alvero dice que esta decisión obedece a que «la marca de UPyD está desgastada y no se va a poder hacer políticas a través de esa marca» PILAR HIDALGO Lunes, 24 septiembre 2018, 16:54

El concejal de UPyD en el Ayuntamiento de Lardero, Pietro Chesús Alvero, ha devuelto esta mañana su acta como único edil de esta formación en la localidad. Alvero ha explicado a Diario LA RIOJA que esta decisión obedece a que «la marca de UPyD está desgastada y no se va a poder hacer políticas a través de esa marca», por lo que reconoce que un par de partidos se han puesto en contacto con él para ser su cabeza de lista en las próximas elecciones del 2019. «No quiero estar en el Ayuntamiento mientras valoro otras candidaturas», ha asegurado.

En su decisión señala que también pesa que la legislatura ha llegado a un punto en el que «el pacto PP-PR+ en Lardero nos tiene maniatados a todos y no me permite hacer mis políticas». En vista de que no la legislatura ha llegado a un momento en que «no tiene sentido seguir en el Ayuntamiento sin poder hacer una aportación nueva» y que «estoy hablando con otros partidos», devuelve su acta de concejal.

El Consistorio de Lardero se pondrá en contacto con los siguientes en la lista de UPyD para cubrir el asiento que deja vacante Alvero. La número 2 de la candidatura que la formación magenta presentó en las municipales del 2015 fue Raquel Cabrera.

El edil de Lardero disocia la devolución de su acta de un posible malestar con su formación actual. Alvero se dio de baja de UPyD el pasado enero por «serias desavenencias con la dirección actual», si bien un par de días después de hacerse pública la noticia volvió a afiliarse a UPyD. Esta vez, Alvero asegura que no existe «ninguna fricción» con UPyD y que, de hecho, «todavía no me voy a dar de baja de UPyD».