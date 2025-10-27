Comienzan las obras de construcción del nuevo colegio de Pradejón

El Ayuntamiento de Pradejón ha comunicado que esta semana comienza la fase de ejecución del nuevo centro escolar con la entrada de la maquinaria que ... realizará los primeros trabajos en la parcela que ocuparán las instalaciones.

El Consistorio, a través de una nota informativa que ha hecho pública en las redes sociales, indica que durante las obras podrán producirse cortes puntuales de tráfico o restricciones en las vías cercanas a la zona.

Por ese motivo recomienda extremar la precaución y respetar la señalización establecida, especialmente por la presencia de maquinaria pesada.

Añade que «este proyecto, que inició la pasada semana los planteamientos técnicos y preparatorios, marca un hito fundamental para el futuro educativo y social de Pradejón».

Por último, el Ayuntamiento «agradece la comprensión y colaboración de los vecinos durante el desarrollo de unas obras que, sin duda, representan una gran inversión en el futuro del municipio».

El contrato de ejecución fue adjudicado a Aransa Construcción y Obra Civil S.A.U. por 13.809.408,22 euros (IVA incluido) en agosto de 2025.

En el nuevo centro está destinado a los alumnos de educación infantil, primaria y secundaria. Ocupará una parcela de 9.892 metros cuadrados cedida al Gobierno de La Rioja por el Ayuntamiento, una finca urbana sin edificar en el número 2 de la calle Viter (antes Vadillos, 1), muy cerca del CEIP José Ortega Valderrama al que sustituirá supliendo las carencias de espacio y dando respuesta a las necesidades actuales de la localidad.