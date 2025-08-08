Comienzan las fiestas de Ezcaray por San Lorenzo El cohete ha surcado los cielos y han estallado los aplausos por el inicio de estas jornadas que concluirán el próximo 15 de agosto

Laura Lezana Viernes, 8 de agosto 2025, 13:24 | Actualizado 13:36h.

Los nervios y la emoción ya se sienten en Ezcaray. Miles de personas se han acercado esta mañana a la plaza del Ayuntamiento para dar la bienvenida a sus populares fiestas de San Lorenzo, una de sus celebraciones más grandes.

El entusiasmo se ha vivido desde las 11.30 horas cuando ha dado comienzo la imposición del primer pañuelo de fiestas a los seis pequeños nacidos en Ezcaray este año. Ellos han sido los primeros y después los mayores se han colgado sus pañuelos rojos para llegar finalmente al chupinazo.

A las 12.00 horas el alcalde, Diego Bengoa, ha deseado unas felices fiestas a todos los asistentes y después, Javier Cerezo, capataz del Consistorio desde hace 25 años, ha dado las gracias por su elección para realizar el disparo del cohete. «Dicen que es de bien nacido ser agradecido y yo, por suerte, tengo muchas cosas que agradecerle a este pueblo», ha afirmado.

Así, el cohete ha surcado los cielos y han estallado los aplausos por el inicio de estas jornadas que concluirán el próximo 15 de agosto.

La celebración ha continuado en la plaza de la Verdura y en el Quiosco, donde los gigantes han desfilado y los cabezudos han perseguido a mayores y pequeños. Todo ello acompañado de la charanga Los Pelaires que han animado el ambiente.

De esta manera, tras el vermú continuará el programa que se trasladará al parque Tenorio con Gorgorito, la orquesta Nueva Etapa y finalmente, la suelta de toros de fuego para cerrar esta primera jornada.