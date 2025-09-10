El Club Deportivo Calahorra homenajeó a José Joaquín Catalán, Kata
La entidad deportiva reconoció la labor realizada por su jefe de prensa durante siete años, hasta que falleció en mayo
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:49
El domingo inició la temporada el primer equipo del Club Deportivo Calahorra en Tercera Federación y, antes de comenzar el partido, la entidad realizó ... un emotivo homenaje póstumo a José Joaquín Catalán, Kata.
Durante los últimos 7 años ejerció como jefe de prensa de los rojillos que en sus redes sociales destacan que «por su forma de ser y su trabajo nos dejó un enorme vacío».
El presidente del Calahorra, Tomás Lorente, entregó a la mujer y los hijos de Kata un ramo de flores, una camiseta con el nombre de Kata y dos carnés de socio.
Fueron 7 años los que estuvo al frente de la información del club y el resultado del encuentro también le rindió homenaje porque el Calahorra ganó 7-0 al Villegas, un marcador que Kata hubiese disfrutado como el que más con su querido club, al que siempre acompañó, tanto en momentos de éxito como en otros menos fructíferos.
Kata compaginó su trabajo en Cartonajes Santorromán con su labor periodística como corresponsal de Diario La Rioja de información general y de deportes en diferentes etapas y colaboró en el suplemento semanal; también fue cofundador de los medios calagurritanos Eco del Cidacos y La Brújula, y escribió varios libros.
Destacó además por su implicación con el asociacionismo de Calahorra y en 2022 el Ayuntamiento le nombró 'Calagurritano de honor'. Falleció a los 81 años, el 28 de mayo de 2025.
