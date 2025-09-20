Vino, gastronomía, música y alpargatas en el III Garrapiteo de Cervera

Sanda Sainz Sábado, 20 de septiembre 2025, 09:50 Comenta Compartir

El sábado día 27 de septiembre tendrá lugar el III Garrapiteo, evento organizado por el Ayuntamiento de Cervera que incluye gastronomía, artesanía de la alpargata, turismo para promocionar el patrimonio local y música. El programa comenzará a las 12.00 horas con la apertura de la feria enogastronómica con productos de kilómetro cero, bodegas y expositores alpargateros en la Plaza de San Gil y Barranco del Tollo. A continuación se llevarán a cabo exhibiciones de este calzado tradicional cerverano con la colaboración de las firmas Alhamas, Gil Berdónces, Salvi, Suyute, Sesma y Ánser. También está previsto un homenaje póstumo a Vicente Remón que ediciones anteriores participaba en las demostraciones.

De 12.30 a 13.30 horas se presentará el cómic 'Daniel, el escultor' en la Plaza Marimón, con la Fundación Escultor Daniel y se instalará un hinchable (mañana y tarde). A las 13.30 y 17.15 habrá visitas guiadas a la iglesia de San Gil y a las 13.30, vermú con dj Adri. De 16.30 a 18.30 en el tardeo actuará el grupo Shecros y al final la Asociación Cerverana preparará un bingo. En la Plaza Marimón, 'Manualidades Esther' organizará un taller infantil, de 17.00 a 19.00 horas.

La Orquestina amenizará en la sesión musical desde las 19.00 hasta las 23.30 y cerrará el Garrapiteo que durante todo el día contará con una cantina de la Asociación Cerverana donde se repartirá el bodigo.

Los tiques cuestan 12 euros (copa, cuelgacopa, cuatro vinos, sorteo, bodigo y pase a la visita guiada) que se podrán adquirir en el punto de información y también de manera anticipada en el Ayuntamiento y la oficina de turismo.

