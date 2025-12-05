LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista panorámica de Cervera, en una imagen de archivo. J.R.

Vinea presentó en el pleno de Cervera ocho mociones, siete fueron rechazadas y una retirada

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Viernes, 5 de diciembre 2025, 08:50

Comenta

Vinea presentó en el pleno del miércoles ocho mociones. En una proponía instalar desfibriladores en Cervera y sus pedanías. Otra se centraba en la mejora del espacio de la petanca. La tercera solicitaba dedicar una calle o lugar al actor Carlos González Fernández. Vinea instó al Consistorio a impulsar el Club Deportivo Cerverano y a solucionar el problema de los vertidos de aguas fecales en el núcleo urbano.

En otra moción pidió al PP y a +Rincón de Olivedo hacer públicos los acuerdos de gobernabilidad y +R.O. dijo que no había. En la séptima se trató la publicidad de las ofertas laborales del Ayuntamiento y la octava, sobre la plaza de Nisuelas, se retiró al estar prevista su mejora. Las demás fueron rechazadas con los votos de PP y +R.O. PSOE apoyó en todas a Vinea excepto en dedicar una calle al actor.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallado un cadáver ahorcado en el aparcamiento subterráneo del Cibir
  2. 2 Un plato de El Portal de Echaurren, entre los seis mejores de España
  3. 3 Europa autoriza por primera vez el uso de fondos comunitarios para arrancar viñedo
  4. 4 Una barandilla de un balcón de avenida de Portugal cede con el peso de las luces de Navidad
  5. 5 Los sindicatos de Sanidad convocan una huelga indefinida todos los martes a partir del 27 de enero
  6. 6 Dos agentes de patrulla encuentran una plantación de maría por el fuerte olor
  7. 7

    Air Nostrum se retira del concurso para el vuelo de Agoncillo a Barcelona
  8. 8

    La «eterna» historia de amor de Carmen y Begoña
  9. 9 España se retira por primera vez de Eurovisión tras el respaldo de la UER a Israel
  10. 10 El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Vinea presentó en el pleno de Cervera ocho mociones, siete fueron rechazadas y una retirada

Vinea presentó en el pleno de Cervera ocho mociones, siete fueron rechazadas y una retirada