Vinea presentó en el pleno de Cervera ocho mociones, siete fueron rechazadas y una retirada

Vinea presentó en el pleno del miércoles ocho mociones. En una proponía instalar desfibriladores en Cervera y sus pedanías. Otra se centraba en la mejora del espacio de la petanca. La tercera solicitaba dedicar una calle o lugar al actor Carlos González Fernández. Vinea instó al Consistorio a impulsar el Club Deportivo Cerverano y a solucionar el problema de los vertidos de aguas fecales en el núcleo urbano.

En otra moción pidió al PP y a +Rincón de Olivedo hacer públicos los acuerdos de gobernabilidad y +R.O. dijo que no había. En la séptima se trató la publicidad de las ofertas laborales del Ayuntamiento y la octava, sobre la plaza de Nisuelas, se retiró al estar prevista su mejora. Las demás fueron rechazadas con los votos de PP y +R.O. PSOE apoyó en todas a Vinea excepto en dedicar una calle al actor.