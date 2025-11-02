LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Cervera

Vinea anuncia que denunciará los cambios de los plenos de Cervera del Río Alhama

Asegura que el alcalde convocó un pleno extraordinario para modificar la periodicidad cada tres meses en lugar de dos y los miércoles en vez de los viernes

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Domingo, 2 de noviembre 2025, 11:42

Comenta

El grupo municipal Vinea, formado por los concejales Jesús Ladrón y Néstor Alfaro, asegura que denunciará los cambios de los plenos en el Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama. Explica que el alcalde, Álvaro Forcada, convocó un pleno extraordinario el jueves 30 de octubre para modificar la periodicidad cada tres meses en lugar de dos y los miércoles en vez de los viernes.

Vinea afirma que este movimiento tiene dos propósitos intencionados: perjudicar la asistencia de varios concejales de la oposición por motivos laborales y reducir el número de plenos «para que tengamos todavía menos voz y menos capacidad de auditar la gestión opaca de este equipo de Gobierno».

Asimismo, Vinea recuerda que en el pleno organizativo del 26 de junio de 2023 se aprobó por unanimidad de los 11 ediles del Consistorio realizar las sesiones el primer viernes de mes, cada dos meses y critica que «ahora, este movimiento a la desesperada del equipo de Gobierno formado por +Rincón de Olivedo y Partido Popular busca únicamente perjudicar a los concejales de la oposición, además de una mayoría que las urnas no le otorgaron» y añade que «así tiene que dar menos explicaciones a la oposición y al público asistente».

Por todo ello, Vinea interpondrá una denuncia y solicitará que los plenos se realicen como fijaron inicialmente los cuatro grupos municipales.

