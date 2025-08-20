Veinte años de tenis en Cervera

Sanda Sainz Miércoles, 20 de agosto 2025, 08:27 Comenta Compartir

El tenis continúa siendo una actividad indispensable en el verano en Cervera del Río Alhama desde hace veinte años. Del 4 al 8 de agosto se llevó a cabo un curso con 56 participantes menores de edad. Los tres monitores (Ricardo y Álvaro Martínez-Polo, y Jorge Zapatel) trabajaron con los chavales aspectos técnicos, físicos, además de realizar juegos y partidos, en las pistas del complejo deportivo y escolar.

Se trata de ofrecer una propuesta lúdica además de iniciar a los niños en nociones más específicas de este deporte. Ahora se está disputando la liguilla de tenis infantil que durará hasta el próximo viernes. También se lleva a cabo el torneo de adultos. Se inició el lunes 18 y finalizará el lunes 25.