LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trabajos en el polideportivo municipal. AYUNTAMIENTO DE CERVERA

Terminan las obras para evitar filtraciones de agua en el polideportivo de Cervera

También se ha pintado el interior de los accesos al recinto y han comenzado los trabajos de mejora de las pistas de tenis

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Sábado, 18 de octubre 2025, 08:35

Comenta

El Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama ha realizado una intervención en el pabellón polideportivo para subsanar los problemas ocasionados por las filtraciones de ... agua que afectaban a la zona de vestuarios, sala de calderas y uno de sus accesos (el de los deportistas).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  2. 2

    La huelga en Crown «paraliza la producción en la planta», destaca el comité
  3. 3

    La falta de un profesor en el grado de Obras del Batalla de Clavijo de Logroño «paraliza» al alumnado
  4. 4

    En ERTE desde julio las últimas cuatro trabajadoras de Ocio Sport, en la UPL
  5. 5

    El Casco Antiguo de Logroño continúa sumando edificios enteros de pisos turísticos
  6. 6 Los sindicatos rechazan el ERTE de ZF en Alfaro por «carecer de justificación»
  7. 7 Trabajo, talento y compromiso
  8. 8

    La Rioja deberá pagar a Sanidad 4,8 millones por la atención a riojanos en otras regiones
  9. 9 Uno de cada tres menores riojanos, 18.000, en riesgo de pobreza o exclusión social
  10. 10 Así fue la gala de los Premios Impronta 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Terminan las obras para evitar filtraciones de agua en el polideportivo de Cervera

Terminan las obras para evitar filtraciones de agua en el polideportivo de Cervera