Terminan las obras para evitar filtraciones de agua en el polideportivo de Cervera

El Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama ha realizado una intervención en el pabellón polideportivo para subsanar los problemas ocasionados por las filtraciones de ... agua que afectaban a la zona de vestuarios, sala de calderas y uno de sus accesos (el de los deportistas).

La brigada de obras y servicios municipal se ha encargado de realizar los trabajos consistentes en instalar una nueva impermeabilización en la parte exterior. En concreto, se ha sustituido la tela asfáltica para mejorar el aislamiento, además de revisar y cambiar las bajantes.

Por otro lado, una empresa especializada ha procedido a pintar el interior en este lugar y también en otro acceso del recinto, el que da a la grada y a los baños del público.

El coste total de ambas actuaciones, que ya han finalizado, ha sido de 8.571,03 euros (IVA incluido) y ha contado con una subvención de 3.000,32 euros del Gobierno de La Rioja a través de la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud.

Asimismo, el Consistorio cerverano ha informado sobre el inicio de la mejora de las dos pistas de tenis, ubicadas en el complejo deportivo y escolar.

La empresa Redondo Solozábal lleva a cabo la ejecución de proyecto que durará un mes e incluye la renovación del firme, el drenaje del agua pluvial, la mejora de la accesibilidad para personas con problemas de movilidad, la sustitución del vallado que está en mal estado y la iluminación de una de las pistas para permitir que se pueda jugar en horas de menos luz solar.

Estas obras tienen un coste de 38.975,50 euros y cuentan con una subvención de 28.000 euros de la Red Pafer para el fomento del deporte, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.