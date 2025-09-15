Reivindicaciones en Cervera contra el proyecto de biogás de Valverde
Las plataformas Stop Planta Biogás Cervera y SOS Hospital de Calahorra intervinieron en el pleno cerverano
Lunes, 15 de septiembre 2025, 07:49
En el pleno del Ayuntamiento de Cervera del viernes participaron dos plataformas reivindicativas. Por un lado, 'Stop Planta Biogás Cervera', mostró su desacuerdo con ... el proyecto previsto para Valverde, pedanía cerverana, sobre todo por la distancia con el núcleo urbano y por el paso de vehículos con los purines pueblos de la zona, incluido Cervera.
Contaron con el apoyo de PSOE y Vinea, pidieron que el equipo de Gobierno mostrase su postura y le dijeron al alcalde, Álvaro Forcada, que si iba a permitir la instalación en el caso de que fuese a 600 metros de Cervera. Forcada indicó que una empresa ha solicitado instalarse en el municipio y se siguen los trámites, que en parte dependen de otros organismos ajenos al Consistorio.
Preguntaron por la situación de las alegaciones y comentaron que la Cotur ha suspendido la tramitación del expediente (aunque no pone fin al procedimiento ni impide su continuación).
El PSOE presentó una moción para que el Consistorio instase al Gobierno de La Rioja y a la Consejería de Salud a declarar el centro de salud cerverano y el Hospital de Calahorra zonas de difícil cobertura sanitaria y solicitar que se activen con urgencia medidas e incentivos para atraer y fidelizar a los profesionales sanitarios, para así asegurar una atención sanitaria pública de calidad y equidad. Fue rechazada con los votos en contra de PP y +R.O. y a favor de PSOE y Vinea
Entre el público había varios miembros de la SOS Hospital de Calahorra y antes de finalizar la sesión intervino un médico del hospital para denunciar la merma de servicios y organizativa desde su integración en el Seris.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.