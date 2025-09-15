LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Integrantes de la Stop Planta Biogás de Cervera, que acudieron el viernes al pleno. S. S. J.

Reivindicaciones en Cervera contra el proyecto de biogás de Valverde

Las plataformas Stop Planta Biogás Cervera y SOS Hospital de Calahorra intervinieron en el pleno cerverano

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Lunes, 15 de septiembre 2025, 07:49

En el pleno del Ayuntamiento de Cervera del viernes participaron dos plataformas reivindicativas. Por un lado, 'Stop Planta Biogás Cervera', mostró su desacuerdo con ... el proyecto previsto para Valverde, pedanía cerverana, sobre todo por la distancia con el núcleo urbano y por el paso de vehículos con los purines pueblos de la zona, incluido Cervera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

