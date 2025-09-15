Reivindicaciones en Cervera contra el proyecto de biogás de Valverde

En el pleno del Ayuntamiento de Cervera del viernes participaron dos plataformas reivindicativas. Por un lado, 'Stop Planta Biogás Cervera', mostró su desacuerdo con ... el proyecto previsto para Valverde, pedanía cerverana, sobre todo por la distancia con el núcleo urbano y por el paso de vehículos con los purines pueblos de la zona, incluido Cervera.

Contaron con el apoyo de PSOE y Vinea, pidieron que el equipo de Gobierno mostrase su postura y le dijeron al alcalde, Álvaro Forcada, que si iba a permitir la instalación en el caso de que fuese a 600 metros de Cervera. Forcada indicó que una empresa ha solicitado instalarse en el municipio y se siguen los trámites, que en parte dependen de otros organismos ajenos al Consistorio.

Preguntaron por la situación de las alegaciones y comentaron que la Cotur ha suspendido la tramitación del expediente (aunque no pone fin al procedimiento ni impide su continuación).

El PSOE presentó una moción para que el Consistorio instase al Gobierno de La Rioja y a la Consejería de Salud a declarar el centro de salud cerverano y el Hospital de Calahorra zonas de difícil cobertura sanitaria y solicitar que se activen con urgencia medidas e incentivos para atraer y fidelizar a los profesionales sanitarios, para así asegurar una atención sanitaria pública de calidad y equidad. Fue rechazada con los votos en contra de PP y +R.O. y a favor de PSOE y Vinea

Entre el público había varios miembros de la SOS Hospital de Calahorra y antes de finalizar la sesión intervino un médico del hospital para denunciar la merma de servicios y organizativa desde su integración en el Seris.