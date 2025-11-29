Paseo, fútbol sala y calendario de la Asociación Cerverana
Sábado, 29 de noviembre 2025, 10:37
La Asociación Cerverana tiene previstas varias propuestas en la recta final de año. El día 22 llevó a cabo el IV Paseo del castillo a ... la antena de la Albotea y regreso por el Camino Verde del Alhama.
El 26, 27 y 28 de diciembre tendrá lugar en el polideportivo el I Torneo de fútbol sala de Cervera. Las inscripciones están abiertas por 120 euros y entre el 13 y el 20 de diciembre costará 140 euros). Se admitirá un máximo de 16 equipos. El ganador recibirá 700 euros, el segundo 300 y el mejor equipo de socios 200 euros. Los cuatro primeros y este de socios tendrán trofeo.
Por otro lado, este colectivo prepara el calendario de 2026 con las fotografías premiadas en el concurso de festividades de Cervera y una selección de otras imágenes. Costará 6 euros a los socios y 8 al resto y ya se puede reservar. Laura Ateca ganó con 'San Gil nos espera'. Marta Gómez fue segunda con 'Vista de Santa Ana en su altar y Nahia Jiménez tercera con 'La llama de San Antón'.
Además, organizará otros actos para el puente de la Constitución que anunciará en breve.
