Nuevo paso para la ampliación del Camino Verde del Alhama en Cervera

El proyecto de ampliación del Camino Verde Cervera–Aguilar ha dado un paso más con la publicación ayer en el Boletín Oficial de La Rioja del expediente de justiprecio de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa necesaria para realizar los trabajos previstos. También se incluye la relación de titulares a modo de notificación.

Tendrán un plazo de veinte días a partir de hoy para presentar la hoja de aprecio con el valor en el que estiman los bienes y derechos, así como las alegaciones que crean pertinentes. Por otro lado, se intervendrá de forma separada con los titulares con los que no ha habido acuerdo por incomparecencia o desconocimiento del mismo por inexistencia de datos catastrales, con el fin de determinar el precio mediante un expediente individual.

En marzo, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente publicó en el BOR la convocatoria para el levantamiento de actas de ocupación definitiva de los bienes y derechos afectados, después de resolver la alegación de uno de los propietarios.

El Camino Verde tiene una distancia de 12.2 kilómetros entre el balneario de La Albotea de Cervera del Río Alhama y el casco urbano de Aguilar. El Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, tiene previsto invertir en su ampliación y mejora 315.350 euros. Por un lado se plantea aumentar la ruta desde el balneario hasta Las Ventas del Baño en un tramo de 4.598 metros dotando a un camino existente de una anchura de 2,5 metros para caminar o andar en bicicleta. Por otro se modificarán 1.229 metros de la ruta desde Aguilar hasta la pasarela de Inestrillas.

