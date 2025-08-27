LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Cervera

La liguilla de tenis infantil da paso a la final de adultos

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Miércoles, 27 de agosto 2025, 09:50

La semana pasada se disputaron las finales de la liguilla de tenis infantil en Cervera del Río Alhama. Enzo fue primero, Aimar segundo, Xavi tercero y Pol quedó cuarto. Participaron unos treinta chavales. Por otro lado, mañana jueves se celebrará la final del torneo de adultos que tuvo el lunes y martas las semifinales.

