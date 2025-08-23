Gabina Escalada, 'ilustre centenaria' de Valdegutur

Sanda Sainz Sábado, 23 de agosto 2025, 09:57 Comenta Compartir

El inicio de las fiestas de San Joaquín en Valdegutur tuvo ayer a una protagonista especial, Gabina Escalada, a la que homenajearon como 'ilustre centenaria' en el lanzamiento del cohete y recibió el cariño del pueblo y de sus hijos, nietos y biznietos. Hoy se celebra el día grande con misa, procesión, comida popular y verbena, entre otros actos.