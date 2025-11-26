Finalizan las obras de mejora del hogar del jubilado de Valverde El Ayuntamiento de Cervera ha promovido los trabajos que han costado 30.000 euros, financiados al 70% por la Consejería de Salud y Políticas Sociales

Sanda Sainz Miércoles, 26 de noviembre 2025, 16:26

Las obras de mejora llevadas a cabo en el hogar del jubilado de Valverde han finalizado. Las promovió el Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama y han costado 30.000 euros aproximadamente. La Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja ha financiado el 70% del coste.

Ampliar Un apertivo que se tomó en las instalaciones. Ayuntamiento de Cervera

La intervención incluyó la sustitución de puertas y ventanas antiguas por ventanas de PVC con rotura de puente térmico y triple acristalamiento para evitar fugas de calor. También se repasó del tejado y se impermeabilizó el canalón de recogida de agua, además de sanear las fachadas con pintura interior y exterior, según indica el Consistorio cerverano. El Ayuntamiento destaca que esta actuación supone «un paso más por el bienestar de nuestros mayores en Valverde».

Ampliar El edificio del hogar del jubilado. Ayuntamiento de Cervera

Con motivo de la finalización de los trabajos, recientemente se realizó una visita en la que participaron miembros del hogar y autoridades, encabezadas por el alcalde cerverano, Álvaro Forcada, y la alcaldesa pedánea de Valverde, Cristina Magallón. Esta mejora responde a una necesidad demandada por los usuarios del recinto.