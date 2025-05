Ecologistas en Acción pide desestimar el proyecto de la planta de biometano

S. S. J. Martes, 27 de mayo 2025, 08:08 Comenta Compartir

Ecologistas en Acción de La Rioja solicita desestimar el proyecto de la planta de gestión de subproductos orgánicos en Valverde (Cervera de Río Alhama) promovida por B. Power Gen. I, S.L. En sus alegaciones indica que «la empresa no especifica ni detalla temas tan esenciales en la producción de biometano de la planta como el control de escapes de metano, funcionamiento de la chimenea, ni los riesgos de accidente, dado que es susceptible de posibles incendios y/o explosiones peligrosas para la seguridad pública y el medio ambiente». También cita posibles problemas por contaminación de olores y añade que se debe exponer con claridad el control del tratamiento y calidad de aguas.

Considera que la planta causará un impacto visual que falta en el estudio, lo mismo que el efecto que provocará la instalación fotovoltaica de 10.000 metros cuadrados y que la gestión de 120.000 toneladas al año no se limita al ámbito local. Pone sobre la mesa el rechazo de la población y dice que la creación de 12 puestos de trabajo (cualificados en su mayoría) no justifica esta iniciativa. Los ecologistas denuncian la falta de transparencia del Ayuntamiento cerverano y la promotora por no querer reunirse con los vecinos para dar explicaciones.