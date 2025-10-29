'Día de la calavera' el viernes y 'scape room' Halloween el sábado en Cervera

Sanda Sainz Miércoles, 29 de octubre 2025, 08:25 Comenta Compartir

El viernes 31 de octubre se celebra en Cervera el 'Día de la calavera' de la Ampa, con salida de la biblioteca hacia el cementerio de Santa Ana a las 17.00 horas, caramelos, chocolatada y concurso de calabazas en el frontón y sorteo de lote de embutidos.

El 1 de noviembre la Asociación Cerverana ofrecerá un 'scape room' de Halloween, en el polideportivo toda la jornada, para mayores de 4 años en equipos de cinco personas y con premio.