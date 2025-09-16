LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Vista del Ayuntamiento, la zona escolar y deportiva y las piscinas de Cervera del Río Alhama, en una imagen de archivo. Sanda Sainz

El Consistorio de Cervera realiza una consulta pública sobre la futura norma de vado

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Martes, 16 de septiembre 2025, 08:18

El Consistorio de Cervera del Río Alhama ha realizado una consulta pública previa a la elaboración de una ordenanza municipal reguladora de las licencias ... de vado y reserva de espacios en la vía pública. Se trata de recabar la opinión de los afectados por la normativa que han podido presentar sus opiniones y sugerencias.

