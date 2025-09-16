El Consistorio de Cervera realiza una consulta pública sobre la futura norma de vado
Martes, 16 de septiembre 2025, 08:18
El Consistorio de Cervera del Río Alhama ha realizado una consulta pública previa a la elaboración de una ordenanza municipal reguladora de las licencias ... de vado y reserva de espacios en la vía pública. Se trata de recabar la opinión de los afectados por la normativa que han podido presentar sus opiniones y sugerencias.
Se abordan diferentes aspectos. Por un lado la necesidad de solucionar problemas de ordenación y legalizar un uso especial de la vía pública para evitar conflictos vecinales, garantizar la seguridad vial y la accesibilidad. Al mismo tiempo se dota al Ayuntamiento de un instrumento jurídico y fiscal de gestión y financiación de las autorizaciones. Se considera que es un momento necesario para aprobarla y crear un marco global y homogéneo. También porque el municipio carece de regulación en este ámbito.
