El Consistorio pide intervenir en la travesía de Valverde

El peligro que supone el paso de la carretera N-113 por mitad del núcleo urbano de Valverde, pedanía de Cervera del Río Alhama, ... motivó que el 10 de septiembre el alcalde cerverano, Álvaro Forcada, solicitase a la jefa de Demarcación de Carreteras del Estado en La Rioja la instalación de un radar.

En el escrito, Forcada indicaba que «la alta velocidad registrada en la travesía representa un riesgo grave para la seguridad vial, especialmente para los peatones entre los cuales se incluyen colectivos vulnerables como niños, personas mayores y con movilidad reducida» y añadía que «esta situación, además de poner en peligro la integridad física de los vecinos, afecta negativamente a la tranquilidad y calidad de vida en el entorno urbano».

Por ello, el Consistorio considera indispensable medidas efectivas que contribuyan a la reducción de la velocidad como la instalación de un radar fijo en un punto estratégico.

El 26 de septiembre el alcalde remitió a la demarcación de carreteras del Estado en La Rioja otra petición para reparar la travesía a su paso por Valverde, al encontrarse «en condiciones peligrosas para la circulación de vehículos y peatones». Incluía fotografías del mal estado del firme en un tramo y de un agujero junto a una tapa de registro de saneamiento que requieren una intervención urgente. Asimismo, citaba que la alcaldesa pedánea había trasladado en diferentes ocasiones al personal de mantenimiento de la carretera estos problemas sin que se hayan solucionado hasta la fecha.