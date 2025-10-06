LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Estado de una tapa de registro en la N-113 en Valverde. AYTO. CERVERA

Cervera

El Consistorio pide intervenir en la travesía de Valverde

En septiembre el alcalde solicitó a Demarcación de Carreteras del Estado en La Rioja instalar un radar y reparar de la N-113 a su paso por Valverde

Sanda Sainz

Lunes, 6 de octubre 2025, 08:32

El peligro que supone el paso de la carretera N-113 por mitad del núcleo urbano de Valverde, pedanía de Cervera del Río Alhama, ... motivó que el 10 de septiembre el alcalde cerverano, Álvaro Forcada, solicitase a la jefa de Demarcación de Carreteras del Estado en La Rioja la instalación de un radar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

