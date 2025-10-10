La comparsa de Cervera presentará a sus gigantes el domingo en la fiesta del Pilar

La Asociación Cerverana y la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Cervera del Río Alhama colaboran en la revitalización de la fiesta de la ... Virgen del Pilar que se celebrará el próximo domingo.

El programa comenzará a las 11.30 horas con la presentación de los gigantes de la comparsa, acto que tendrá lugar en el parque de San Gil.

Desde allí comenzará un pasacalles por la calle Ibo Alfaro, Avenida de la Constitución, Avenida de La Rioja hasta la Plaza del Rollo con acompañamiento musical a cargo de los gaiteros de Cervera y Calahorra, que también amenizarán la comida popular a base de calderetes que harán las familias y cuadrillas en la calle Virgen del Pilar (conocida como la calle sin salida) y actuarán con la comparsa durante la 'procesión de la patata', prevista para las 17.00 horas.