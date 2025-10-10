LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Sanda Sainz

La comparsa de Cervera presentará a sus gigantes el domingo en la fiesta del Pilar

Viernes, 10 de octubre 2025, 08:09

La Asociación Cerverana y la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Cervera del Río Alhama colaboran en la revitalización de la fiesta de la ... Virgen del Pilar que se celebrará el próximo domingo.

