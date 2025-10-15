La comparsa de Cervera adquiere dos gigantes a la Cofradía de Santa Ana

La Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Cervera del Río Alhama ha dado un paso más al adquirir dos gigantes propiedad de la Cofradía de ... Santa Ana. Se trata de dos figuras que habían sido restauradas en 2004 y apenas se bailaban porque tenían algunos desperfectos.

Han sido remodeladas por el artista local Sergio Álvarez Cordón durante 2025. Los trabajos han consistido en anclar los brazos (que tenían una sujeción deficiente), las ha pintado y retocado la expresión de las caras, además de arreglar los pelos. Por el momento mantienen las ropas.

A partir de ahora estos gigantes representarán a una pareja de alpargateros y más adelante se prevé dotarlos de nueva vestimenta y elementos característicos como agujas, suelas y alpargatas. El domingo, fiesta de la Virgen del Pilar, los bailaron desde el parque de San Gil hasta la calle Virgen del Pilar en un pasacalles por la travesía por la mañana. Y también por la tarde en la procesión de la patata y en la carretera, con los gaiteros de Cervera y Calahorra.

La comparsa cerverana se puso en marcha como asociación en 2024 con personas que bailan habitualmente para la Cofradía de Santa Ana y se presentó oficialmente el 8 de diciembre, durante la fiesta de la Inmaculada Concepción. Entonces también se estrenaron dos gigantes de la cofradía, la antigua Dulcinea que conservaba la cabeza (restaurada) y Don Quijote que se hizo nuevo, porque el original se quemó. De la intervención se encargó el artesano experto en gigantes Aitor Calleja, quien tuvo que repararlos posteriormente porque ese día sufrieron un percance por el efecto del viento.

Este año 2025 la comparsa actuó como es costumbre en las fiestas patronales de Santa Ana en julio y, el 20 de septiembre realizó su primera salida fuera del pueblo, a la gigantada de la localidad navarra de Fitero.

Por ahora esta asociación cerverana cuenta con nueve danzadores, en total tiene quince socios y está abierta a nuevas incorporaciones.