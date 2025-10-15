LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los dos gigantes de la comparsa de Cervera. MARÍA ASUNCIÓN CALLEJA

La comparsa de Cervera adquiere dos gigantes a la Cofradía de Santa Ana

Representan a una pareja de alpargateros, los ha reparado el artista local Sergio Álvarez y salieron por las calles el domingo en la fiesta del Pilar

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Miércoles, 15 de octubre 2025, 08:21

Comenta

La Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Cervera del Río Alhama ha dado un paso más al adquirir dos gigantes propiedad de la Cofradía de ... Santa Ana. Se trata de dos figuras que habían sido restauradas en 2004 y apenas se bailaban porque tenían algunos desperfectos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La emblemática esquina del Capitol de Logroño vuelve a la vida con una nueva apertura
  2. 2

    La Justicia riojana ordena silenciar las campanas de Matute tras la denuncia de una vecina
  3. 3 El futuro corredor sur conectará el parque del Camino y la N-111 y creará 6,5 hectáreas de zonas verdes
  4. 4 Dos policías locales de Logroño reciben la Medalla al Mérito por salvar vidas y por su labor ejemplar
  5. 5

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  6. 6 Herido un hombre por la explosión de una bombona de butano en su casa de Pérez Galdós
  7. 7

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  8. 8 Detenido un menor en Calahorra por amenazar a su hermana y a su madre con un cuchillo
  9. 9

    En agosto, de escapada a Castilla y León
  10. 10 Estudiantes y sindicatos convocan una huelga este miércoles en apoyo a Palestina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La comparsa de Cervera adquiere dos gigantes a la Cofradía de Santa Ana

La comparsa de Cervera adquiere dos gigantes a la Cofradía de Santa Ana