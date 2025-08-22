El cohete por San Gil estallará en el cielo de Cervera el día 29

La imposición del primer pañuelo a los niños nacidos en el último año será el jueves 28 de agosto a modo de preámbulo de las ... fiestas de San Gil en Cervera del Río Alhama. Hoy termina el plazo para inscribirse en esta cita prevista para las 18.30 horas en el salón de actos.

El arranque festivo se llevará a cabo el viernes 29 a las 11.50 horas con el traslado del gaitero, entrega de pañuelos a los Alpargateros Mayores (Lucía Poyo y Luis Ladrón que ejercerán además como pregoneros) y a los nuevos gaiteros. El lanzamiento del cohete se llevará a cabo a las 12.00 y seguidamente el recorrido del ¡agua va! con la charanga.

Actos destacados Momentos principales

Chupinazo: viernes 29 de agosto, a las 12.00 horas.

Bajada de San Gil: domingo 31, a las 12.00 horas.

Procesión y misa: lunes 1 de septiembre, a las 11.30.

Subida de San Gil: martes 2 de septiembre, a las 12.00.

Pobre de mí: martes 2 de septiembre, a las 00.00.

Eventos taurinos

Encierros de reses bravas: 29 y 30 de agosto y 2 de septiembre, a las 18.00 horas.

Recortadores: 31 de agosto, en la plaza de toros, a las 18.00.

Gran Prix de cuadrillas: 1 de septiembre, a las 18.00.

Suelta de vaquillas: todos los días en la plaza de toros.

Pelota mano

Endika-Gutiérrez contra Mikel Goñi-Urmeneta: 30 de agosto, a las 20.00. 3 €.

Lerena-Sánchez contra Beitia-Barturen: 1 de septiembre, a las 20.00. Gratis.

En este primer día destaca la fiesta Bora Bora en el frontón, el café concierto de La Orquestina en el recinto del cañizo, un encierro de reses bravas a las 18.00, cata de vinos en el casino y sesión nocturna de La Orquestina.

También se ha programado una degustación, toro de fuego, encierro chiqui y bingos a cargo de las asociaciones locales, actos que se repetirán varios días, así como las sueltas de vaquillas en la plaza de toros después de los encierros y de festejos taurinos. El sábado 30 está dedicado a los niños que podrán disfrutar de una fiesta en el frontón con hinchables. Actuará la charanga Zierrabares, no faltará el concurso del alpargatazo y también se han organizado un concurso de calderetes, actuaciones de la orquesta Ingenio (tarde y noche), el segundo encierro y partidos de pelota con contenido emotivo porque servirá de despedida del pelotari cerverano Endika que formará pareja con Gutiérrez, contra Mikel Goñi y Urmeneta, a las 20.00 horas.

Una de las jornadas importantes es la del domingo 31 con la bajada del patrón de su camarín, actuaciones de la Gaita y de los gigantes y cabezudos. La orquesta Amalur tocará en el café y en la verbena. En la plaza de toros se realizará un espectáculo de recortadores de Toropasión a las 18.00 horas con la suelta de un novillo al final y en Nisuelas se celebrará la cena popular.

Los actos continuarán el 1 de septiembre, festividad de San Gil, con la campanilla a las 06.00, rosario de la aurora y misa de cofradía, a las 07.30, dianas, procesión y misa a las 11.30, danza de la Gaita, gigantes y cabezudos, y, a las 18.00, grand prix de cuadrillas en la plaza de toros. La orquesta Vendetta tocará a las 16.30 y 00.00. A las 20.00 horas, en el frontón jugarán un partido Sánchez y Lerena contra Beitia y Barturen. El toro de fuego de las 23.00 será pirotécnico.

Para terminar, el martes 2 de septiembre 'Sangilillo' las dianas darán paso a la misa y, a las 12.00, los cerveranos subirán al patrón a su retablo. El baile de la Gaita y los gigantes y cabezudos animarán las calles. En este último día Charango amenizará el café concierto (a las 16.30 y la verbena (a las 20.00), el tercer encierro tendrá lugar a las 18.00 y a partir de las 00.00 finalizarán las fiestas con el pobre de mí y quema del gaitero animados por la charanga Zierrabares.