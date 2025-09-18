Clara Martínez-Polo Diana, reside en Vilamarxant (Valencia) y desciende de Cervera por parte paterna e Igea (abuela paterna), tiene 31 años y ha ... publicado el libro 'Tu cuerpo, tu fuerza. Calistenia y hábitos para una vida saludable' (Oberon, 2025) que se presenta como «mucho más que una guía de entrenamiento, es un viaje de transformación personal». Ofrece una historia de superación, de una joven que busca su equilibro físico y mental al tener que convivir con la enfermedad de Crohn, afección crónica inflamatoria del tracto digestivo.

– ¿Cómo surgió la posibilidad de escribir este libro?

– Contactó conmigo la editorial Oberon, del grupo Anaya. Me plantearon escribir un libro enfocado en la calistenia y pregunté, para que fuese un poco más personal, si podía hablar de mi recorrido con la enfermedad de Crohn. Esto es lo que me ha llevado siempre a luchar por mi salud, por sentirme mejor y a empezar en este deporte.

– ¿Qué se requiere para practicar calistenia?

– Hay que ser muy constante y tener mucha fuerza. Me ha ayudado a enfrentarme a la enfermedad de Crohn y necesitaba hablar de eso en el libro, de los cambios que he realizado. Ahora mismo estoy sin tratamiento y me siento muy bien, aunque a veces tenga días malos. La editorial aceptó y me dio un plazo de un año. Comencé en abril de 2024 y se publicó el 19 de junio de 2025. Está disponible en librerías de todo el país, en Amazon y en la web de Oberon. Cuesta 19.95 euros y tiene 136 páginas. En el libro hablo de la calistenia y cómo empezar. Es algo novedoso que resulta muy común entre los hombres, pero no entre las mujeres, porque partimos con menos fuerza y a veces no encontramos ejercicios que se adapten a las principiantes, que pueden entrenar perfectamente y disponen de muchas progresiones. Intento animar a las personas que empiezan de cero. Además del deporte, necesitas otros pilares en tu vida para sentirte bien, por eso hablo de nutrición, descanso, control del estrés. No se trata de ser perfecta, pero sí de encontrar el equilibrio para sentirte mejor.

– ¿Había escrito antes?

– Siempre me ha gustado. Escribo diarios desde muy pequeña y dije, esta es la ocasión.

– ¿Por qué se fijaron en usted para este proyecto editorial?

– La calistenia se está poniendo muy de moda y yo estoy muy presente en las redes sociales. A través de ellas se puede llegar a mucha gente. Descubrieron mi perfil e igual vieron un potencial para el libro. En redes publico mucho contenido con el nombre de Aboutmaxou (Instagram, Tik Tok y YouTube).

– ¿Cuándo le diagnosticaron la enfermedad de Crohn?

– En 2016, con 22 años aunque creo que la tengo desde los 20 o así. Es difícil de diagnosticar porque es poco común y hay muchas enfermedades digestivas. A veces se puede confundir con estrés o con dolor de regla.

– ¿Tiene cura?

– No. Hay tratamientos, pero es incurable y se debe convivir con ella. Provoca cansancio, dolores de estómago o intestino, hinchazón, inflamación, diarrea o estreñimiento, vómito... Cuando estás así no tienes energía para nada.

– ¿Cómo comenzó a practicar la calistenia?

– En 2020, durante el confinamiento comencé a entrenar con mi hermano en casa sin saber muy bien qué era calistenia. Descubrí que podía ganar mucha fuerza con mi propio cuerpo. Al diagnosticarme la enfermedad empecé con muchas cosas. En realidad me animé a disfrutar de los días buenos que me deja esta dolencia y aprovechar para hacer nuevas actividades. Entrenar me ayuda a combatir los síntomas de cansancio y me fortalece. A partir de ahí he recorrido diferentes parques de calistenia en ciudades y pueblos y he hecho de esto un estilo de vida.

– En Cervera no hay un parque así. ¿A dónde va durante sus estancias aquí?

– A Inestrillas (piscinas de Aguilar), que es el más cercano, y a Cintruénigo (Navarra). Si no, entreno en casa, porque con tu propio cuerpo puedes hacer muchas cosas, no necesitas material.