Clara Martínez-Polo Diana con su libro 'Tu cuerpo, tu fuerza. Calistenia y hábitos para una vida saludable' y al fondo Cervera. SANDA

Clara Martínez-Polo Diana

Deportista
«Entrenar me ayuda a combatir los síntomas de cansancio, me fortalece»

Clara sufre la enfermedad de Crohn y ha publicado un libro sobre calistenia en el que habla de este deporte y de cómo afronta su dolencia

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Jueves, 18 de septiembre 2025, 07:44

Clara Martínez-Polo Diana, reside en Vilamarxant (Valencia) y desciende de Cervera por parte paterna e Igea (abuela paterna), tiene 31 años y ha ... publicado el libro 'Tu cuerpo, tu fuerza. Calistenia y hábitos para una vida saludable' (Oberon, 2025) que se presenta como «mucho más que una guía de entrenamiento, es un viaje de transformación personal». Ofrece una historia de superación, de una joven que busca su equilibro físico y mental al tener que convivir con la enfermedad de Crohn, afección crónica inflamatoria del tracto digestivo.

