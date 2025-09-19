LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Cervera licita los vestuarios del polideportivo de Rincón de Olivedo

La construcción de este edificio de usos múltiples no incluyó los vestuarios colectivos y ahora se van a adecuar dos zonas preparadas para ello

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Viernes, 19 de septiembre 2025, 09:23

El Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama ha publicado la licitación de las obras de instalación de vestuarios en el pabellón polideportivo de Rincón ... de Olivedo (pedanía cerverana) por un importe de 139.000 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 3 meses. Las ofertas se pueden presentar hasta el 8 de octubre, a las 19.00 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así serán los nuevos Cines Embajadores de Logroño
  2. 2 Hallado muerto en su vehículo un camionero de Calahorra
  3. 3 Alacid (Vox), amonestado por la Presidencia por insultar a Henar Moreno (IU)
  4. 4 Desmantelado un punto de venta de droga en una vivienda de Villamediana
  5. 5

    El consejero de Educación defiende la legalidad de la prohibición del velo en el Sagasta
  6. 6

    Concha Arruga y Adolfo Alonso, nuevos miembros del Consejo Consultivo
  7. 7 Musulmanes y alumnos del Sagasta vuelven a mostrar su solidaridad con Eman Akram
  8. 8 El pisado de la uva se traslada al Sagasta
  9. 9

    «Entrenar me ayuda a combatir los síntomas de cansancio, me fortalece»
  10. 10 Macron presentará fotos de Brigitte embarazada para demostrar que es mujer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Cervera licita los vestuarios del polideportivo de Rincón de Olivedo

Cervera licita los vestuarios del polideportivo de Rincón de Olivedo