Cervera licita los vestuarios del polideportivo de Rincón de Olivedo

El Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama ha publicado la licitación de las obras de instalación de vestuarios en el pabellón polideportivo de Rincón ... de Olivedo (pedanía cerverana) por un importe de 139.000 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 3 meses. Las ofertas se pueden presentar hasta el 8 de octubre, a las 19.00 horas.

La construcción de este edificio de usos múltiples no incluyó los vestuarios colectivos y ahora se van a adecuar dos zonas preparadas para ello, independientes entre sí, con accesos desde el exterior y desde la cancha. Cada uno dispondrá de cinco duchas, una adaptada; zona de vestuarios accesible; tres lavabos (uno para personas con movilidad reducida) y dos inodoros (uno de los cuales será adaptado). El pabellón ya cuenta con dos vestuarios para árbitros, uno adaptado.

El Gobierno de La Rioja financia con 100.000 euros el presupuesto global del proyecto que, según publicó en febrero, asciende a 150.123 euros.