Capellán, en el centro de día de Cervera

El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, y el alcalde de Cervera, Álvaro Forcada, visitaron ayer las obras del nuevo centro de día para dependientes de la comarca. Ofrecerá veinte plazas públicas y reforzará la atención a personas mayores dependientes de la zona con atención diurna y servicios de terapia ocupacional, fisioterapia y comedor, según indicaron desde el ejecutivo regional.

El proyecto fue adjudicado el 8 de mayo de 2025 a la empresa Construcciones, Reformas y Contratas Valls S.L., por un importe final de 448.184 euros, financiados a través del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Paralelamente, el Gobierno de La Rioja ha iniciado recientemente el procedimiento de licitación del equipamiento del centro, que incluye mobiliario general, equipamiento sociosanitario y menaje, con el fin de completar la dotación necesaria para su puesta en marcha. Con ello, esta inversión asciende a la cantidad de 615.210 euros.

El nuevo centro de día de Cervera del Río Alhama se ubicará en la avenida de La Rioja, 47, y contará con una superficie útil de 300 metros cuadrados, de los cuales 40 se obtienen de un edificio colindante situado al norte.