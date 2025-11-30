El Ayuntamiento de Cervera apuesta por el turismo y su patrimonio

La iniciativa Cervera Turismo puesta en marcha por el Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama tuvo en noviembre de 2024 un impulso con la creación ... de un logo y las páginas de Facebook e Instagram. Para conmemorar el primer aniversario de su presencia en las redes sociales, se ha publicado un vídeo que resume los principales momentos.

En un minuto y medio, con el lema 'Pa cuatro días que vamos a vivir...' y con una familia de cuatro miembros como protagonista (actores), recoge detalles de sus monumentos, casco urbano, fiestas patronales con el baile de la Gaita, gigantes, encierros de reses bravas, pelota mano, toro de fuego y conciertos; así como la tradición de pueblo alpargatero. No falta el balneario de la Albotea, la viticultura, lugares como el pozo largo, la peña del castillo, las piscinas y el Garrapiteo, jornada enogastronómica que el 27 de septiembre cumplió su tercera edición y se asienta como foco de atracción y ocio a través del vino, feria de productos de kilómetro cero, la alpargata, el patrimonio y la música.

Por otro lado, en julio destacó otra acción para asentar esta iniciativa, la apertura de una oficina de turismo municipal con el objetivo de promocionar todas las actividades y recursos de Cervera, sus barrios (Cabretón, Rincón de Olivedo, Valdegutur, Valverde y Ventas del Baño) y alrededores. Está ubicada en la planta baja del Consistorio y atendida por la técnico de turismo, Laura Ateca. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 18.30; y los domingos de 10.00 a 13.00 horas.

En 2026 se mejorará el acceso al castillo, habrá una tercera excavación y se ampliará el Camino Verde hasta Las Ventas

Ofrece la posibilidad de realizar visitas guiadas y facilita información sobre la localidad, el camino verde del Alhama, el castillo de Cornago, el yacimiento celtibérico y centro de interpretación de Contrebia Leucade en Aguilar, las huellas de dinosaurios de Igea y su centro de interpretación paleontológico. Además, cuenta con un folleto de Cervera editado con la ayuda del Gobierno de La Rioja en 2024.

Un proyecto en el que el Ayuntamiento pone énfasis es la restauración del castillo. Cervera Turismo promovió dos jornadas de difusión (en 2024 y 2025) al finalizar sendas campañas arqueológicas en la fortaleza.

El alcalde, Álvaro Forcada, recuerda que en 2024 abrió el balneario de la Albotea y el Hotel-Boutique, se iluminó el exterior de la Casa Consistorial y en 2025 espacios emblemáticos como el Puente Zamora y la Cruz de los Caídos. Para 2026 está previsto mejorar el parque de la patera, el acceso al castillo y la tercera fase de excavación. En Cervera, Rincón de Olivedo y Cabretón se pintarán murales de antiguos oficios y, financiado por el Gobierno regional, se ampliará el Camino Verde del Alhama, desde la Albotea hasta Ventas del Baño.