El Ayuntamiento aprueba el plan de gestión de colonias felinas

El Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama ha publicado la aprobación definitiva del Plan Municipal de Control y Gestión Ética de Colonias Felinas Urbanas que ... tiene como objetivo «el bienestar de dichos animales, facilitando la convivencia con la ciudadanía y la prevención de problemas de salud pública y animal», según indica el Consistorio que destaca la función depredadora y plaguicida de los gatos.

Para hacer posible la adecuada integración y protección de las colonias felinas se pondrá en marcha el programa CER (Captura, Esterilización y Retorno) con el fin de llevar a cabo una disminución progresiva del número de ejemplares hasta conseguir tener el máximo porcentaje de individuos esterilizados.

También se creará un censo de gatos callejeros que se actualizará periódicamente, además de buscar una armonía entre los felinos y las personas evitando los problemas que generan en la ciudadanía, las molestas peleas callejeras o marcajes territoriales, la suciedad de los restos de comida orgánica que sacan de las bolsas para alimentarse, la presencia de animales famélicos, enfermos o moribundos en las calles, el aumento incontrolado de gatos o riesgo de infecciones. Además servirá como ejemplo a los jóvenes en cuanto a respeto, para mostrar una buena imagen a los turistas, como prevención de salud pública y para cumplir con el bienestar animal.

La colaboración de voluntarios resulta esencial y, si no hay colaboradores para llevar a cabo el cometido, el Ayuntamiento designará a personal competente.

En ningún caso se atenderá a gatos de particulares a no ser que vaguen perdidos o formen parte de una colonia, aunque se priorizará buscar a su propietario.