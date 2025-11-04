LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Gatos callejeros. L.R.
Cervera

El Ayuntamiento aprueba el plan de gestión de colonias felinas

Mediante el programa de Captura, Esterilización y Retorno (CER), se busca facilitar la integración y protección de los gatos del municipio

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Martes, 4 de noviembre 2025, 08:54

Comenta

El Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama ha publicado la aprobación definitiva del Plan Municipal de Control y Gestión Ética de Colonias Felinas Urbanas que ... tiene como objetivo «el bienestar de dichos animales, facilitando la convivencia con la ciudadanía y la prevención de problemas de salud pública y animal», según indica el Consistorio que destaca la función depredadora y plaguicida de los gatos.

