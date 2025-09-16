LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Visita del consejero de Educación Alberto Galiana a las obras de la escuela infantil. GOBIERNO DE LA RIOJA

Aprobada la firma del convenio para la escuela infantil de Cervera por 518.485 euros

El alcalde anunció que se van a licitar los vestuarios del pabellón de Rincón de Olivedo y que se ha pedido instalar un radar en la travesía de Valverde

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Martes, 16 de septiembre 2025, 08:16

El Ayuntamiento de Cervera aprobó el viernes en un pleno ordinario la firma de un convenio con el Gobierno de La Rioja, a través ... de la Consejería de Educación y Empleo para financiar las obras de ampliación de la escuela infantil de primer ciclo San Miguel, financiada con los fondos MRR (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia), cuya cuantía asciende a 518.485 euros (se subvenciona el 100%). Contó con los votos a favor de todos los grupos (PP, PSOE, Vinea y + Rincón de Olivedo). Los trabajos ya han comenzado y se centran en la estructura del nuevo edificio.

