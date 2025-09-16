Aprobada la firma del convenio para la escuela infantil de Cervera por 518.485 euros

El Ayuntamiento de Cervera aprobó el viernes en un pleno ordinario la firma de un convenio con el Gobierno de La Rioja, a través ... de la Consejería de Educación y Empleo para financiar las obras de ampliación de la escuela infantil de primer ciclo San Miguel, financiada con los fondos MRR (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia), cuya cuantía asciende a 518.485 euros (se subvenciona el 100%). Contó con los votos a favor de todos los grupos (PP, PSOE, Vinea y + Rincón de Olivedo). Los trabajos ya han comenzado y se centran en la estructura del nuevo edificio.

Además, el alcalde, Álvaro Forcada, destacó que ya se ha publicado en el BOR la firma del convenio con el ejecutivo regional para reparar las dos pistas de tenis de Cervera (recibirá una ayuda de 28.000 euros) y que se ha remitido un escrito a la demarcación de carreteras del Estado para solicitar la instalación de un radar en la travesía de Valverde con el que evitar el paso de vehículos a gran velocidad en un tramo donde el tráfico es intenso.

Forcada anunció que durante la segunda semana de septiembre comenzarán las obras de reurbanización de la calle San Miguel y Escuelas de Cervera. Fueron adjudicadas a Obras de Construcciones e Instalaciones S. A. por 570.838,60 euros.

La empresa propietaria de la fábrica Plaza Chica está adecuando la maquinaria e instalaciones para su próxima apertura

También indicó que se va a publicar en la plataforma de contratación del Estado la licitación de la construcción de los vestuarios en el polideportivo municipal de Rincón de Olivedo, cuyo proyecto está finalizado después de unas modificaciones realizadas última hora. Otro proyecto que está listo y pendiente de licitar la tercera fase de la calle Fuente Peña de Valverde donde está previsto intervenir para reparar el hogar del jubilado.

El alcalde recordó que está en fase de licitación (ayer finalizó el plazo para presentar ofertas) la rehabilitación energética del edificio conocido como casa del secretario para albergar tres viviendas individuales, financiado con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con un presupuesto base de 436.771,27 euros (IVA incluido).

Por último, señaló que los trabajos para adecuar el nuevo centro de día en la planta baja de la residencia de ancianos en la avenida de La Rioja van muy avanzados y finalizarán en el mes de octubre. Quedaría el equipamiento y la licitación, dijo Forcada.

La portavoz socialista, Estrella Santana, pidió cumplir las normas de los plenos ordinarios porque este debería haberse celebrado el 5 de septiembre y se cambió la fecha sin dar explicaciones. El alcalde le dio la razón y se excusó comentando que tenían que esperar para incluir la firma del convenio de financiación de la escuela infantil.

El PSOE se interesó por la situación del albergue municipal de Las Ventas. Por ahora no había nada previsto y se mirará si se puede sacar a gestión. Santana también preguntó por la empresa que abrirá la fábrica de Plaza Chica. Forcada comentó que la propietaria está adecuando las instalaciones y maquinaria para su próxima apertura.