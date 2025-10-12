Adjudicada la mejora de tres pisos para alquiler joven en Cervera Las viviendas están en un edificio municipal de la calle Andrés Martínez y las obras las realizará Jimfor Reformas S.L. por 429.537,90 euros

Sanda Sainz Domingo, 12 de octubre 2025, 10:38 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama ha adjudicado a Jimfor Reformas S.L. las obras de rehabilitación energética de un edificio municipal de la calle Andrés Martínez por un importe de 429.537,90 euros (IVA Incluido) y un plazo de ejecución de seis meses. Este inmueble también cuenta con una fachada en la Avenida de La Rioja y tuvo diferentes usos, entre otros como residencia de los encargados de la antigua fábrica de conservas, más tarde del secretario del Consistorio y después vivió allí el responsable el Centro de Profesores y Recursos. Incluso su planta baja se ha utilizado como almacén.

Lleva años en desuso residencial y actualmente no reúne las condiciones necesarias de habitabilidad, por lo que se pretende adecuar para destinar tres viviendas individuales (una por planta) a alquiler joven de larga duración con el fin de facilitar el asentamiento de la población.

Las mejoras se centrarán en la eficiencia térmica, la accesibilidad, la salubridad y el confort, conservando la envolvente construida. Más del 50% del presupuesto de esta intervención está subvencionado por el programa de fondos europeos PREE 5000.

Esta casa data del año 1960 y el solar tiene 366 metros cuadrados. La superficie construida total suma 324 metros cuadrados, de los cuales 93 corresponden a la superficie útil de la planta baja, 89 al piso de la planta primera y 64 a la segunda. El resto son zonas comunes. Cada una de las tres viviendas dispondrán de un salón-cocina-comedor y dos baños. En la planta baja y primera habrá cuatro dormitorios y en la segunda, tres.