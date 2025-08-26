Adjudicada la barra del cañizo para San Gil a Ramón Lázaro por 5.900 euros
Martes, 26 de agosto 2025, 08:35
El Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama ha adjudicado la gestión de la barra del cañizo para las fiestas de San Gil a la empresa ... Ramón Lázaro por 5.900 euros. Según informa el equipo de gobierno municipal, se recibieron dos ofertas.
Este servicio de bar se presta en el recinto donde actúan las orquestas (conciertos de tarde y verbenas) y tiene permitido abrir al público desde este jueves 28 de agosto (el cohete del chupinazo se lanzará el 29), hasta el 2 de septiembre, 'Santanilla', día de la subida del patrón a su camarín y del pobre de mí que cerrará las celebraciones.
