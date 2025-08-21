LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Casalarreina se despide de 'Clássica'

Jueves, 21 de agosto 2025, 08:27

Casalarreina dijo adiós a su última edición del Festival de Música Antigua 'Clássica' que desde el pasado 15 de agosto ha ofrecido un total de cinco conciertos que se han celebrado en el monasterio de La Piedad del pueblo riojalteño.

Se despidió con la actuación de La Reverencia con el programa Quators, al que acudió el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto al consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor.

Por esta edición han pasado músicos como Quiteria Muñoz y Concerto 1700, Lina Tur Bonet, Maladanza, así como Carlos Mena y Tiento Nuovo. Además, se han realizado dos conciertos en los restaurantes Lumbre y La Vieja Bodega para disfrutar del maridaje entre la música y la gastronomía.

