La carretera LR-256, en Albelda, será cortada del 27 al 31 de octubre El puente sobre el río Iregua permanecerá cortado en horario ininterrumpido, los accesos a fincas y servicios esenciales se coordinarán puntualmente con la dirección de obra y se han previsto desvíos alternativos por la N-111 y LR-255

Diego Marín A. Logroño Jueves, 23 de octubre 2025, 14:31

La carretera LR-256 se acceso a Albelda de Iregua desde la N-111 estará cortada del 27 al 31 de octubre por unas obras de mejora de la seguridad vial. La actuación se localiza entre los kilómetros 1,25 y 1,35 kilómetros, a la altura del puente sobre el río Iregua. El tramo permanecerá cortado en horario ininterrumpido durante este periodo y los accesos a fincas y servicios esenciales se coordinarán puntualmente con la dirección de obra. También se han previsto desvíos alternativos por las carreteras N-111 y LR-255, que estarán debidamente señalizados.

La Dirección General de Infraestructuras está ejecutando las obras de reparación del firme cuyo objetivo fundamental es mejorar la seguridad vial. Los trabajos se centrarán en reparar las deformaciones y asentamientos recurrentes en la calzada, así como evitar las subsidencias y colapsos producidos. Para ello, tal y como informa el Gobierno de La Rioja, es necesario sanear completamente el paquete estructural, lo que implica la retirada del firme actual, excavaciones hasta 1,5 metros de profundidad, aporte de suelo y zahorra artificial, y proceder al asfaltado final, entre otras muchas labores. Esta obra también incluye la reparación del muro de acompañamiento del puente sobre el Iregua, tarea que se está llevando a cabo estos días y que obliga a Infraestructuras al corte total del tráfico de la carretera desde el próximo lunes al viernes.

La Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha Contra la Despoblación recomienda a los conductores prever mayores tiempos de recorrido y anticipar sus desplazamientos, así como respetar los límites de velocidad y la señalización provisional en todo el ámbito de la obra.